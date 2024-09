Crolla palazzina a Saviano: morta una bambina, in atto ricerca dei dispersi

Una tragedia ha colpito la cittadina di Saviano, in provincia di Napoli, dove una palazzina di due piani è crollata in via Tappia 5, presumibilmente a causa dell’esplosione di una bombola di gas. La deflagrazione, avvenuta al secondo piano, ha distrutto parzialmente l’edificio lasciando sei persone intrappolate sotto le macerie.

Secondo gli ultimi aggiornamenti disponibili, il bilancio provvisorio è il seguente: una bambina di soli 4 anni ha perso la vita nel crollo, mentre suo fratellino di 2 anni e il padre sono stati estratti vivi dalle macerie dai soccorritori. Le squadre di ricerca continuano senza sosta a cercare la madre dei bambini, un altro figlio e una donna anziana che viveva al secondo piano, dove si sarebbe verificata l’esplosione.

Sul luogo dell’incidente sono al lavoro le squadre Usar (Urban Search and Rescue), unità cinofile, i vigili del fuoco e i carabinieri. I soccorritori, nonostante le difficoltà, stanno scavando tra i detriti con ogni mezzo possibile, incoraggiati dall’aver udito voci provenienti da sotto le macerie. Si spera di poter salvare i dispersi, anche se le condizioni rimangono critiche.

La dinamica esatta dell’incidente non è ancora chiara, ma dalle prime ricostruzioni l’esplosione sarebbe partita dal secondo piano, dove viveva la donna anziana, mentre la famiglia risiedeva al primo piano. Le autorità sono al lavoro per ricostruire gli eventi che hanno portato al disastro e per garantire che non vi siano ulteriori rischi nell’area.

La comunità di Saviano è sotto shock e si stringe attorno alla famiglia coinvolta in questa terribile tragedia, mentre le operazioni di soccorso proseguono con la speranza di trovare ancora superstiti.