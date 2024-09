Scossa di terremoto in Bosnia ed Erzegovina

Un terremoto di magnitudo 4.3 ha scosso oggi la Bosnia ed Erzegovina alle ore 14:23 locali. La scossa, con una profondità di 10 km, è stata avvertita chiaramente nelle aree circostanti l’epicentro, situato 37 km a nord-ovest di Zenica e 19 km a sud-ovest di Teslić, due città con una popolazione di circa 164.000 e 39.000 abitanti rispettivamente.

L’epicentro del terremoto, a bassa profondità, ha contribuito a far percepire la scossa in modo più intenso, spaventando molti residenti. Tuttavia, le autorità locali non hanno segnalato danni significativi a edifici o infrastrutture, né sono state riportate vittime o feriti.