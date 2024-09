Meteo Ancona, previsioni da Martedì 24 a Giovedì 26 Settembre

Meteo Ancona prossimi giorni 24 Settembre, 25 Settembre, 26 Settembre: previsioni dettagliate

Il meteo ad Ancona nei prossimi giorni prevede variazioni significative. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ogni singola giornata.

Martedì, 24 Settembre 2024

La giornata inizierà con nubi sparse e un’umidità intorno all’86% nelle prime ore del mattino. Nel corso della mattinata, il cielo si schiarirà, portando ad un tempo sereno con temperature che aumenteranno fino a raggiungere i 25.9°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà parzialmente con nubi sparse e coperto, mantenendo temperature intorno ai 26.2°C. Durante la sera, le nubi sparse e coperte persistono con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20.9°C. Il vento soffierà da ovest-sud-ovest con velocità variabili tra i 6 e i 21 km/h.

Mercoledì, 25 Settembre 2024

La giornata inizierà con un cielo coperto e una leggera diminuzione dell’umidità rispetto al giorno precedente. Durante la mattinata, il cielo si manterrà coperto con la comparsa di nubi sparse, e la temperatura si manterrà intorno ai 22.7°C. Nel primo pomeriggio, si prevede l’arrivo della pioggia seguita da temporali, con temperature intorno ai 22.5°C. Nel tardo pomeriggio e sera, il tempo migliorerà con nubi sparse e poco nuvoloso, mantenendo temperature intorno ai 20.7°C. Il vento sarà prevalentemente da sud-est con velocità tra i 4 e i 13 km/h.

Giovedì, 26 Settembre 2024

La giornata inizierà con nubi sparse e temperature intorno ai 20.5°C. Durante la mattinata, il cielo si coprirà parzialmente mantenendo temperature intorno ai 22.8°C. Nel corso del giorno, sono previste precipitazioni con pioggia, seguite da nubi sparse nel pomeriggio con temperature intorno ai 23.0°C. Nel tardo pomeriggio e sera, il tempo migliorerà con la comparsa di poco nuvoloso e sereno, con temperature che si manterranno intorno ai 21.7°C. Il vento soffierà da sud-est con velocità variabili tra i 4 e i 9 km/h.

Queste previsioni meteo dettagliate sono importanti per pianificare al meglio le attività all’aperto e per essere preparati ad affrontare le variazioni climatiche. Ricordate sempre di consultare le previsioni aggiornate prima di uscire, in modo da poter godere al meglio di ogni giornata.