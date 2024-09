Meteo Aosta, previsioni da Martedì 24 a Giovedì 26 Settembre

Previsioni Meteo Aosta prossimi giorni 24 Settembre, 25 Settembre, 26 Settembre:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni ad Aosta mostrano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascun giorno per essere preparati a qualsiasi evenienza.

Martedì, 24 Settembre 2024:

La giornata inizierà con cieli poco nuvolosi e una temperatura di circa 10.5°C alle prime ore del mattino. Nel corso della mattinata, la nuvolosità aumenterà, portando a cieli coperti e temperature in leggero aumento, fino a raggiungere i 19.9°C attorno alle 10:00. Durante il pomeriggio, la nuvolosità sarà variabile con temperature che si manterranno intorno ai 21°C. Nel tardo pomeriggio e la sera, è prevista una diminuzione della nuvolosità con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a 9.9°C verso mezzanotte. Il vento soffierà prevalentemente da ovest-nordwest con una velocità media compresa tra 2 e 13 km/h.

Le condizioni di umidità si manterranno intorno al 70-80% durante la giornata, mentre la direzione del vento varierà da ovest a nord-nordovest.

Mercoledì, 25 Settembre 2024:

La giornata inizierà con cieli sereni e temperature intorno ai 9.9°C. Durante la mattinata, la nuvolosità aumenterà gradualmente, portando a cieli coperti e temperature che si manterranno intorno ai 16-17°C. Nel pomeriggio è prevista un’aumento della nuvolosità con possibilità di precipitazioni, accompagnate da una leggera diminuzione delle temperature. Verso sera, le precipitazioni diventeranno più intense, con temperature che si manterranno intorno ai 13-14°C. Il vento soffierà prevalentemente da est-sudest con una velocità media variabile tra 1 e 7 km/h.

Le condizioni di umidità aumenteranno gradualmente durante la giornata, raggiungendo il massimo intorno alla sera con un’umidità intorno all’85%. La direzione del vento varierà da est a nord-est.

Giovedì, 26 Settembre 2024:

La giornata sarà caratterizzata da precipitazioni continue e la presenza di nuvolosità diffusa. Le temperature si manterranno intorno ai 13-15°C durante l’intera giornata. Il vento soffierà prevalentemente da nord-ovest con una velocità media compresa tra 1 e 5 km/h.

L’umidità sarà elevata, con valori che si manterranno intorno all’85-95% durante l’intera giornata.

Prepararsi alle variazioni climatiche è fondamentale per affrontare al meglio la settimana. Assicurarsi di essere sempre informati sulle previsioni meteo può aiutare a pianificare al meglio le attività quotidiane e ad adattarsi alle condizioni atmosferiche mutevoli.