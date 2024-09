Meteo Bologna, previsioni da Martedì 24 a Giovedì 26 Settembre

Martedì, 24 Settembre 2024:

Il martedì a Bologna si preannuncia con un cielo prevalentemente nuvoloso. Le prime ore della mattinata saranno caratterizzate da nubi sparse con temperature intorno ai 17°C e un’umidità elevata intorno al 90%. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà coperto con temperature in aumento fino a 23.5°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le condizioni climatiche non subiranno significative variazioni, con temperature massime di 24°C e una diminuzione dell’umidità. Durante la sera, il cielo si manterrà coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 19-20°C e venti deboli con direzione variabile.

Mercoledì, 25 Settembre 2024:

La giornata di mercoledì a Bologna inizierà con un cielo coperto, temperature prossime ai 18°C e un’umidità intorno al 65%. Durante le prime ore della mattinata, il cielo si libererà leggermente, trasformandosi in nubi sparse con un lieve aumento delle temperature. Nel corso della mattinata, il cielo si aprirà, lasciando spazio a un cielo sereno con temperature in costante aumento fino a raggiungere i 24.1°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, con temperature che si manterranno intorno ai 23-24°C e una lieve diminuzione dell’umidità. Durante la sera, le condizioni climatiche non subiranno significative variazioni, con temperature attorno ai 17-18°C e venti leggeri con direzione variabile.

Giovedì, 26 Settembre 2024:

Giovedì a Bologna si prospetta una giornata nuvolosa, con temperature che si manterranno costantemente intorno ai 23-24°C e un’umidità variabile tra il 57% e il 67%. Durante le prime ore del mattino, il cielo sarà coperto, con temperature intorno ai 16-17°C e venti deboli con direzione variabile. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà coperto, con un graduale aumento delle temperature fino a raggiungere i 24.5°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature massime di 24.7°C e venti moderati con direzione sud-ovest. Durante la sera, le condizioni climatiche non subiranno significative variazioni, con temperature attorno ai 23-24°C e venti moderati con direzione sud-sud-ovest.