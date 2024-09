Meteo Brescia, previsioni da Martedì 24 a Giovedì 26 Settembre

Martedì, 24 Settembre 2024:

Le previsioni meteo per Martedì, 24 Settembre 2024, indicano un’iniziale presenza di nebbia durante la notte, con temperature comprese tra 14.6°C e 16.5°C e umidità al 100%. La nebbia si dissiperà gradualmente verso l’alba, lasciando spazio a un cielo poco nuvoloso con temperature che saliranno fino a 21.2°C. Nel pomeriggio il cielo sarà coperto con possibili precipitazioni, accompagnate da una diminuzione della temperatura, che raggiungerà i 19.8°C. Durante la serata sono attese piogge con cielo coperto e temperature tra i 16.8°C e i 18.6°C. Il vento sarà debole, con intensità compresa tra 1 e 5 km/h proveniente principalmente da direzione ovest e nord-est.

Mercoledì, 25 Settembre 2024:

Per Mercoledì, 25 Settembre 2024, si prevede un cielo coperto con temperature che oscilleranno tra 14.6°C e 20.1°C. La giornata inizierà con umidità al 90% e nubi sparse, seguite da un’ulteriore riduzione della copertura nuvolosa con temperature in aumento fino a 19.7°C. Nel pomeriggio il cielo resterà coperto, ma senza precipitazioni, mentre in serata le nubi sparse lasceranno il posto a un cielo nuvoloso con temperature comprese tra 14.9°C e 15.7°C. Il vento soffierà principalmente da direzione nord-est e sud-est con intensità tra 1 e 7 km/h.

Giovedì, 26 Settembre 2024:

Giovedì, 26 Settembre 2024, si prevede un cielo coperto con piogge durante la mattinata, con temperature che varieranno tra 14.9°C e 16.9°C. Nel corso della giornata il cielo resterà coperto con umidità elevata, e nel pomeriggio sono previste condizioni di copertura nuvolosa con temperature in lieve aumento fino a 17.7°C. Le piogge torrenziali sono attese per la serata, con temperature stabili intorno ai 18.1°C. Il vento soffierà prevalentemente da nord-est con intensità tra 5 e 7 km/h.