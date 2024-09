Meteo Ferrara, previsioni da Martedì 24 a Giovedì 26 Settembre

Meteo Ferrara prossimi giorni 24 Settembre, 25 Settembre, 26 Settembre

Il clima a Ferrara nei prossimi giorni sarà caratterizzato da variazioni significative. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Martedì, 24 Settembre 2024

La giornata inizierà con nubi sparse e un’umidità elevata intorno al 89%. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà coperto con temperature in aumento fino a raggiungere i 24.3°C nel pomeriggio. Il vento soffierà da ovest a una velocità tra 1 e 6 km/h. Verso sera, le nuvole si diraderanno, ma l’umidità aumenterà nuovamente. Durante la notte, è prevista la comparsa di piogge con una temperature di 18°C e venti provenienti da ovest-nordovest.

Mercoledì, 25 Settembre 2024

La giornata inizierà con un cielo poco nuvoloso e una temperatura di 17.4°C. Durante la mattinata, il cielo si manterrà sereno con un leggero aumento delle temperature. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà, e la temperatura massima raggiungerà i 24°C. Il vento soffierà da sud-est con una velocità compresa tra 2 e 9 km/h. Durante la sera e la notte, il cielo sarà nuvoloso con un aumento dell’umidità.

Giovedì, 26 Settembre 2024

La giornata inizierà con un cielo poco nuvoloso e una temperatura di 16.3°C. Durante la mattinata, il cielo si coprirà gradualmente, portando a un aumento dell’umidità. Nel pomeriggio e verso sera, il cielo rimarrà coperto con una temperatura massima di 24.6°C. Il vento soffierà da sud-sudovest con una velocità compresa tra 18 e 23 km/h. Durante la notte, il cielo rimarrà coperto con temperature intorno ai 22°C.

In conclusione, nei prossimi giorni a Ferrara si prevedono variazioni del tempo con alternanza tra cieli sereni e coperti, temperature in aumento e possibili precipitazioni nella giornata di martedì. È consigliabile monitorare costantemente le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.