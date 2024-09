Meteo Genova, previsioni da Martedì 24 a Giovedì 26 Settembre

Martedì, 24 Settembre 2024

Il tempo a Genova martedì si preannuncia variabile con la presenza di nubi sparse durante la mattina, seguite da un cielo coperto nel pomeriggio. Le precipitazioni sono attese in particolare nelle prime ore del mattino e poi durante la sera. L’umidità si manterrà elevata durante tutto il giorno, con valori intorno all’80-90%. Le temperature oscilleranno tra i 18°C e i 21.9°C, mentre i venti soffieranno da est-sudest con intensità compresa tra i 3 e i 16 km/h.

Mercoledì, 25 Settembre 2024

Mercoledì a Genova è previsto un cielo coperto per gran parte della giornata, con umidità che si manterrà elevata. Le precipitazioni sono attese solo durante la notte, con valori di umidità che raggiungeranno picchi del 84%. Le temperature si manterranno stabili tra i 18.1°C e i 20.6°C. I venti soffieranno prevalentemente da sud-est con intensità tra i 5 e i 14 km/h.

Giovedì, 26 Settembre 2024

Giovedì le condizioni meteo a Genova saranno fortemente influenzate da forti piogge che si protrarranno per l’intera giornata. L’umidità sarà molto elevata, toccando picchi del 97%, mentre le temperature si manterranno stabili intorno ai 21.6°C. I venti soffieranno da sud con intensità variabile tra i 13 e i 33 km/h. Il cielo sarà coperto con schiarite solo durante le prime ore del pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per Genova indicano un inizio della settimana con variabilità delle condizioni atmosferiche, ma con l’arrivo di forti piogge a partire da giovedì. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni e prendere le dovute precauzioni per affrontare al meglio le condizioni meteorologiche previste nei prossimi giorni.