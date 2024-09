Meteo L’Aquila, previsioni da Martedì 24 a Giovedì 26 Settembre

PREVISIONI METEO

L’AQUILA

Meteo per Martedì, 24 Settembre 2024:

Martedì, il cielo si presenterà coperto per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da nubi sparse, con temperature intorno ai 14-15°C e umidità vicino all’87%. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità media di 6-7 km/h. Durante la tarda mattinata e il primo pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino ai 21-22°C e un’umidità che si abbasserà al 49-50%. Il vento si orienterà verso ovest-sudovest, aumentando leggermente la sua velocità. Nel tardo pomeriggio e durante la sera, ci si aspetta un cielo nuvoloso con temperature intorno ai 16-17°C, un’umidità intorno al 75-77% e una diminuzione della velocità del vento a 6-7 km/h proveniente da nord-nordest.

Meteo per Mercoledì, 25 Settembre 2024:

Mercoledì, il cielo si presenterà inizialmente coperto con un’umidità che si manterrà intorno al 76-83%. Durante la mattinata, si prevede la comparsa della pioggia, con temperature che oscilleranno tra i 12-13°C. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità media di 5-8 km/h. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà coperto con un’umidità che diminuirà fino al 53-56%. Le temperature saliranno fino ai 19-20°C. Durante la sera, le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a un cielo poco nuvoloso, con un’umidità intorno al 78% e temperature che si manterranno intorno ai 14-15°C. Il vento si manterrà debole, proveniente da nord-nordest.

Meteo per Giovedì, 26 Settembre 2024:

Giovedì, il cielo si presenterà nuovamente coperto con un’umidità intorno all’83-85%. Durante la mattinata, ci si aspetta un aumento delle temperature fino ai 19-20°C e una diminuzione dell’umidità al 61-66%. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità media di 8-13 km/h. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà coperto con temperature che saliranno fino ai 21-22°C e un’umidità intorno al 53-54%. Il vento si orienterà verso ovest con una velocità media di 15-19 km/h. Durante la sera, le condizioni meteo rimarranno stabili, con temperature intorno ai 17-18°C, un’umidità del 67-71% e un vento proveniente da nord con una velocità di 13 km/h.

In base a queste previsioni, i prossimi giorni saranno caratterizzati da cieli coperti con possibili piogge, temperature in aumento e venti deboli. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni meteorologiche aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.