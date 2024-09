Meteo Messina, previsioni da Martedì 24 a Giovedì 26 Settembre

Martedì, 24 Settembre 2024

Il tempo a Messina Martedì 24 Settembre sarà caratterizzato da nubi sparse e poco nuvoloso durante la notte, con temperature comprese tra i 21.9°C e i 20.9°C. Durante il giorno, il cielo sarà sereno con un calo delle temperature iniziale. Nel pomeriggio e in serata sono previste nubi sparse, con temperature che si manterranno sui 25°C. L’umidità sarà alta durante la notte, intorno al 94%, ma diminuirà gradualmente durante il giorno fino al 66%. Il vento soffierà prevalentemente da sud-sudovest, con una velocità media tra i 6 e i 15 km/h.

Mercoledì, 25 Settembre 2024

Mercoledì, il tempo a Messina sarà prevalentemente sereno durante la notte e le prime ore del mattino, con temperature comprese tra i 21.7°C e i 20.5°C. Durante la giornata, il cielo si coprirà, con un aumento dell’umidità e temperature intorno ai 28.3°C. Il vento soffierà da nord-nordest e nord-nordest con una velocità tra i 5 e gli 11 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 46-66% durante il giorno.

Giovedì, 26 Settembre 2024

Giovedì, il cielo a Messina sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso durante la notte, con temperature comprese tra i 22.9°C e i 21.8°C. Durante il giorno, il tempo si manterrà stabile, con cielo sereno, temperature intorno ai 29.2°C e umidità che si manterrà tra il 45% e il 57%. Il vento soffierà da nord-est con una velocità tra i 7 e gli 10 km/h.

Queste sono le previsioni meteo dettagliate per i prossimi giorni a Messina. È sempre consigliato rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per adattare al meglio le proprie attività quotidiane. Ricordate di prestare attenzione alle temperature e di vestirvi adeguatamente in base alle condizioni meteorologiche.