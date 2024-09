Meteo Padova, previsioni da Martedì 24 a Giovedì 26 Settembre

Meteo Padova prossimi giorni 24 Settembre, 25 Settembre, 26 Settembre:

Il meteo nei prossimi giorni a Padova sarà caratterizzato da diverse condizioni atmosferiche. Analizziamo le previsioni per ogni giornata in dettaglio.

Martedì, 24 Settembre 2024

Durante la mattina avremo un cielo coperto con temperature intorno ai 18-19°C e un’umidità del 95%. Nel corso della giornata, le nubi si diraderanno leggermente, ma il cielo rimarrà prevalentemente coperto con temperature che oscilleranno intorno ai 22-23°C con un’umidità del 60-62%. Il vento soffierà da sud-ovest con una velocità media di 8-11 km/h. Verso sera, sono attese precipitazioni, con una diminuzione della temperatura intorno ai 17-18°C.

Mercoledì, 25 Settembre 2024

La giornata inizierà con un cielo coperto e temperature intorno ai 16-17°C con un’umidità del 73-77%. Durante la mattina, le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a schiarite e temperature in aumento fino a 19-20°C con un’umidità del 80%. Nel pomeriggio il cielo sarà prevalentemente coperto con temperature intorno ai 22-23°C e un’umidità del 64-64%. Il vento soffierà da est con una velocità media di 5-7 km/h. In serata, il cielo resterà coperto con temperature intorno ai 17-18°C.

Giovedì, 26 Settembre 2024

La giornata inizierà con nebbia e temperature intorno ai 15-16°C con un’umidità del 92-97%. Durante la mattina, il cielo sarà nuvoloso con temperature in aumento fino a 17-18°C e un’umidità del 92%. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà coperto con temperature intorno ai 17-18°C e un’umidità del 92-95%. Il vento soffierà da nord-est con una velocità media di 4-10 km/h. In serata, sono previste condizioni atmosferiche stabili con temperature intorno ai 17-20°C.

In conclusione, nei prossimi giorni a Padova ci aspettiamo un mix di cielo coperto, nubi sparse e precipitazioni, con temperature che varieranno tra i 15 e i 23°C e un’umidità che oscillerà tra il 59% e il 97%. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e prepararsi di conseguenza per affrontare le variazioni climatiche.