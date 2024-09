Meteo Parma, previsioni da Martedì 24 a Giovedì 26 Settembre

Martedì, 24 Settembre 2024

Per martedì, si prevede un’iniziale copertura nuvolosa con temperatura che si attesterà intorno ai 16 gradi e un’umidità al 96%. Nel corso della mattinata il cielo si manterrà coperto con temperature in aumento raggiungendo i 23 gradi verso mezzogiorno, con una leggera diminuzione dell’umidità al 65%. Nel pomeriggio il cielo si presenterà coperto con temperature che si manterranno sui 23 gradi e un calo dell’umidità al 48%. Nel tardo pomeriggio e in serata ci sarà nuovamente copertura nuvolosa e la temperatura si attesterà sui 19 gradi con un’umidità del 61%.

Mercoledì, 25 Settembre 2024

Mercoledì avremo una giornata con un cielo prevalentemente coperto, con temperature iniziali attorno ai 17 gradi e un’umidità al 69%. Nel corso della mattinata il cielo si schiarirà, con temperature in aumento fino a raggiungere i 22 gradi verso mezzogiorno e un’umidità al 59%. Nel pomeriggio il cielo si presenterà coperto con temperature invariabili sui 22 gradi e un’umidità attorno al 56%. Nel tardo pomeriggio e in serata la situazione meteorologica si manterrà stabile, con temperature che si assesteranno sui 15 gradi e un’umidità del 76%.

Giovedì, 26 Settembre 2024

Per giovedì è prevista una giornata con cielo coperto per gran parte del tempo, con temperature iniziali attorno ai 14 gradi e un’umidità all’81%. Nel corso della mattinata la situazione rimarrà invariata, con temperature in aumento fino a raggiungere i 20 gradi e un’umidità del 77%. Nel pomeriggio il cielo si presenterà sempre coperto, con temperature stabili sui 22 gradi e un’umidità attorno al 74%. Nel tardo pomeriggio e in serata la situazione rimarrà pressoché invariata, con temperature che si manterranno sui 22 gradi e un’umidità del 74%.