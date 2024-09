Meteo Reggio Emilia, previsioni da Martedì 24 a Giovedì 26 Settembre

Martedì, 24 Settembre 2024

Per martedì 24 settembre 2024, a Reggio Emilia, ci aspettiamo un cielo coperto con occasionali nubi sparse e nebbie al mattino. Le temperature inizieranno intorno ai 16-17 gradi Celsius e saliranno gradualmente fino a toccare i 25 gradi nel pomeriggio. Le precipitazioni saranno scarse, con una leggera possibilità di piogge sparse nel primo pomeriggio. Il vento soffierà da ovest-sudovest con una velocità media compresa tra 4 e 18 km/h. L’umidità sarà elevata, con valori intorno al 95% al mattino, diminuendo fino al 38% nel primo pomeriggio.

Mercoledì, 25 Settembre 2024

Per mercoledì 25 settembre 2024, il cielo a Reggio Emilia sarà prevalentemente sereno, con nubi sparse che potrebbero comparire nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 13 e i 23 gradi Celsius. La giornata inizierà con una leggera brezza proveniente da ovest, che si sposterà a nord-est nel corso della mattinata. Nel pomeriggio, il vento sarà prevalentemente da est-nordest con una velocità compresa tra 3 e 6 km/h. L’umidità diminuirà nel corso della giornata, partendo dal 84% al mattino e arrivando al 58% nel primo pomeriggio.

Giovedì, 26 Settembre 2024

Per giovedì 26 settembre 2024, il cielo a Reggio Emilia sarà nuovamente coperto, con temperature che oscilleranno tra i 13 e i 24 gradi Celsius. Il vento soffierà da sud-sudovest con una velocità variabile tra 1 e 8 km/h. L’umidità sarà costante intorno al 70-75%. Non sono previste precipitazioni significative, ma il cielo rimarrà grigio per gran parte della giornata.

Queste sono le previsioni meteo dettagliate per i prossimi tre giorni a Reggio Emilia, che ti consentiranno di pianificare le tue attività all’aperto in base alle condizioni atmosferiche previste. Ricorda sempre di consultare aggiornamenti in tempo reale per eventuali variazioni delle previsioni.