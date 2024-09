Meteo Salerno, previsioni da Martedì 24 a Giovedì 26 Settembre

Meteo Salerno prossimi giorni 24 Settembre, 25 Settembre, 26 Settembre: tempo variabile con precipitazioni e umidità elevata.

Il meteo a Salerno si prospetta variabile nei prossimi giorni, con la presenza di precipitazioni e un’umidità elevata. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Martedì, 24 Settembre

Durante la prima parte della giornata, fino alle 9:00, sono previste precipitazioni copiose con un’umidità elevata intorno al 95%. Successivamente, il cielo si manterrà coperto con temperature che oscilleranno attorno ai 22-23°C. Nel corso della giornata, il vento soffierà da direzione sud-ovest con una velocità media di 8-12 km/h. In serata, nonostante il cielo coperto, le precipitazioni diminuiranno e l’umidità si manterrà alta. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C con un vento che ruoterà verso est-nord-est.

Mercoledì, 25 Settembre

La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da cielo coperto e un’umidità costantemente elevata. Le precipitazioni si presenteranno nella prima metà della giornata, con una diminuzione verso mezzogiorno. Le temperature oscilleranno tra i 18 e i 21°C. Nel corso della giornata, il vento sarà prevalentemente da nord-est con una velocità media di 4-6 km/h. La serata vedrà nuvole sparse e un’umidità costantemente alta, mantenendo le temperature intorno ai 19°C.

Giovedì, 26 Settembre

Giovedì si prevede un cielo nuvoloso con presenza di nuvole sparse e un’umidità che si manterrà elevata per gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 19 e i 22°C. Durante la mattina sono attese nubi sparse, mentre nel pomeriggio e nella serata le nuvole saranno più presenti con un’umidità costante. Il vento sarà moderato, proveniente da sud-ovest con una velocità media tra i 6 e i 12 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Salerno indicano un’instabilità atmosferica con presenza di precipitazioni e un’umidità costantemente elevata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante aggiornamento.