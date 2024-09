Meteo Trieste, previsioni da Martedì 24 a Giovedì 26 Settembre

Meteo Trieste prossimi giorni 24 Settembre, 25 Settembre, 26 Settembre: piogge e coperto con temporali in arrivo

Il meteo previsto per Trieste nei prossimi giorni sarà caratterizzato da piogge e coperto con temporali in arrivo. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ogni giorno.

Martedì, 24 Settembre 2024

La giornata di martedì sarà caratterizzata da piogge continue fino alle prime ore del mattino, con una diminuzione delle precipitazioni a partire dalle 4:00. Il cielo sarà coperto per gran parte della giornata, con una leggera schiarita nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 18.9°C e i 22.7°C. Il vento soffierà principalmente da direzione SE con una velocità media tra 4 e 13 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 63% – 92%.

Mercoledì, 25 Settembre 2024

Mercoledì sarà una giornata caratterizzata da coperto con piogge intermittent a partire dalle prime ore del mattino, seguite da nubi sparse e temporali nel corso della mattinata. Nel pomeriggio il cielo sarà nuovamente coperto con piogge e nubi sparse. Le temperature si manterranno tra i 17.5°C e i 20.1°C. Il vento sarà prevalentemente da direzione SE con una velocità media tra 3 e 12 km/h, mentre l’umidità si manterrà tra il 73% e l’89%.

Giovedì, 26 Settembre 2024

La giornata di giovedì vedrà ancora piogge continue per gran parte della mattina, seguite da coperto con piogge e temporali nel corso della giornata. Il cielo sarà nuovamente coperto con piogge nel tardo pomeriggio e la sera. Le temperature oscilleranno tra i 17.7°C e i 22.3°C. Il vento soffierà principalmente da direzione SE con una velocità media tra 5 e 32 km/h, mentre l’umidità si manterrà tra il 70% e il 91%.

Queste previsioni meteo indicano un trend di piogge e coperto con temporali in arrivo per i prossimi giorni a Trieste. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni meteorologiche avverse.