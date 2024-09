Nubifragi in Costa Azzurra, Francia: alluvione lampo a Cannes, le immagini impressionanti

Una vasta perturbazione atlantica sta impattando in queste ore sul territorio italiano, iniziando dai settori più occidentali della penisola. Questo sistema depressionario ha già provocato gravi disagi in Francia, specialmente nella regione della Costa Azzurra.

Nelle ultime ore, forti nubifragi hanno colpito le città di Cannes e Antibes, causando numerosi problemi. Le strade si sono trasformate in fiumi in piena, con l’acqua che ha trascinato via diverse automobili a Cannes, in particolare nel quartiere République. Le autorità locali hanno segnalato ingenti allagamenti e alcuni smottamenti nelle aree più vulnerabili, con situazioni di pericolo per i residenti e i turisti.

Overstromingen in #Cannes (wijk République) – #AlpesMaritimes 🇫🇷 vanmorgen na passage van een #onweersstoring met de “nodige” neerslag. We zullen dit soort beelden steeds vaker gaan zien door enerzijds de overmatige verstedelijking en anderzijds tgv van #climatechange… pic.twitter.com/ndkQ9TJI88 — Johanns (Alpen)weer (@Alpenweerman) September 23, 2024

Impressionanti le immagini diffuse da Météo Côte D’Azur – En Direct, che mostrano la furia delle acque e la drammatica situazione nelle zone colpite. In alcuni casi, l’acqua ha raggiunto livelli tali da rendere difficoltoso persino il transito dei mezzi di soccorso, impegnati in operazioni di evacuazione e di assistenza.

L’Italia si prepara ora a fronteggiare la stessa perturbazione, con le prime avvisaglie che già interessano le regioni settentrionali e occidentali. Forti piogge e temporali stanno colpendo soprattutto la Liguria con i primi disagi soprattutto nel savonese.