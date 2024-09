Perturbazione atlantica: peggioramento in atto, maltempo intenso nelle prossime ore su gran parte dell’Italia

La perturbazione atlantica annunciata sta impattando in queste ore sull’Italia, in particolar modo sui settori più occidentali dove sta già portando le prime conseguenze. Un marcato peggioramento del tempo è in atto specialmente sul Nord-Ovest e lungo il versante ligure, dove si registrano le prime piogge abbondanti. In Liguria, il Savonese è già stato colpito da disagi dovuti agli allagamenti.

La fase cloud del peggioramento però deve ancora arrivare. Il maltempo è destinato a intensificarsi nelle prossime ore: tra il pomeriggio e la serata si prevede un’estensione progressiva dei fenomeni verso est. Le piogge e i temporali raggiungeranno la Liguria di Levante, la Lombardia, l’Emilia-Romagna e, successivamente, il Nord-Est entro la serata.

Le aree maggiormente esposte ai fenomeni più intensi saranno l’est della Lombardia e il Veneto, dove si attendono temporali persistenti e di forte intensità. In queste zone, il rischio di nubifragi, locali allagamenti e criticità idrogeologiche sarà elevato.

Anche le regioni tirreniche saranno coinvolte dal maltempo: la Toscana, il Lazio e la Sicilia dovranno fare i conti con temporali di forte intensità. Previste grandinate locali, raffiche di vento intense e numerose fulminazioni.

Sulle regioni del versante adriatico la situazione sarà più variabile. Si attendono schiarite alternate a nubi, con scarsa presenza di precipitazioni, ma con la possibilità di temporali serali/notturni sulla Puglia meridionale e in particolare sull’area ionica.

Seguite gli aggiornamenti su www.inmeteo.net