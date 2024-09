Meteo Ancona, previsioni da Giovedì 26 a Sabato 28 Settembre

Giovedì, 26 Settembre 2024

Il tempo previsto per giovedì ad Ancona presenta una prevalenza di nuvolosità, con un cielo che si presenterà principalmente coperto durante la mattinata e via via più sereno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto costanti, oscillando tra i 19.9°C e i 26.5°C. L’umidità si manterrà intorno al 53-73%, mentre i venti soffieranno da sud-sud-est con una velocità compresa tra i 3 e i 13 km/h.

Venerdì, 27 Settembre 2024

Venerdì ad Ancona è previsto un cielo inizialmente sereno, con un aumento della nuvolosità nel corso della mattinata che si manterrà costante nel pomeriggio. Le temperature saranno più elevate rispetto al giorno precedente, con valori compresi tra i 20.4°C e i 27.3°C. L’umidità diminuirà, attestandosi tra il 44% e il 75%. I venti soffieranno da sud-est al mattino, virando verso sud-ovest nel corso della giornata, con una velocità compresa tra i 4 e i 20 km/h.

Sabato, 28 Settembre 2024

Il sabato ad Ancona sarà caratterizzato da un cielo nuvoloso e coperto durante la notte e la mattinata, con una graduale schiarita nel pomeriggio. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 17.5°C e i 23.1°C. L’umidità diminuirà ulteriormente, raggiungendo valori tra il 39% e il 66%. I venti soffieranno da sud-ovest al mattino, virando verso ovest nel corso della giornata, con una velocità compresa tra i 4 e i 24 km/h.

In conclusione, la città di Ancona si prepara a un fine settimana caratterizzato da temperature gradevoli e una variabilità delle condizioni meteorologiche, passando da un cielo prevalentemente nuvoloso a sereno nel corso dei tre giorni. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni e adeguarsi alle variazioni del tempo per godere al meglio delle attività all’aperto.