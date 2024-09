Meteo Brescia, previsioni da Giovedì 26 a Sabato 28 Settembre

Previsioni Meteo per Brescia:

I prossimi giorni a Brescia saranno caratterizzati da condizioni meteo variabili. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Giovedì, 26 Settembre 2024:

Durante la notte e le prime ore del mattino il cielo sarà coperto con temperature intorno ai 17 gradi. L’umidità si manterrà intorno al 80%, e si prevedono nubi sparse con venti leggeri orientati prevalentemente verso est e nord-est. Dal mattino fino al pomeriggio, è prevista l’arrivo di piogge, con temperature in aumento fino a 19 gradi. Il cielo rimarrà coperto, con venti che soffieranno da est e sud-est, a velocità comprese tra 12 e 20 km/h. La pioggia si attenuerà nel tardo pomeriggio, mantenendo comunque il cielo coperto e temperature intorno ai 19 gradi. La serata sarà caratterizzata da piogge leggere, con temperature stabili e venti da est e sud-est.

Venerdì, 27 Settembre 2024:

Durante la notte, le piogge si intensificheranno con temperature intorno ai 18 gradi e un’umidità del 90%. Il vento soffierà da sud con una velocità di 9 km/h. Nelle prime ore del mattino il cielo rimarrà coperto, con temperature in leggero calo e umidità elevata. Successivamente, le piogge continueranno fino al tardo mattino, con temperature in aumento fino a 22 gradi nel pomeriggio. Il cielo si libererà dalle nuvole, mantenendo solo delle nubi sparse e un’umidità in diminuzione. I venti soffieranno da est e sud-est con una velocità compresa tra 6 e 9 km/h. Nel tardo pomeriggio il cielo si presenterà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai 20 gradi e venti da est e sud-est. La serata sarà caratterizzata da un cielo poco nuvoloso, con temperature in calo e venti da est e nord-est.

Sabato, 28 Settembre 2024:

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà parzialmente coperto con temperature intorno ai 15 gradi e un’umidità intorno all’80%. I venti soffieranno da nord-est con una lieve velocità. Nel corso della mattinata, le nubi si diraderanno, mantenendo comunque un cielo coperto e temperature in aumento fino a 19 gradi. I venti cambieranno direzione, provenendo da sud-ovest con una velocità di 5 km/h. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature stabili e venti da nord e nord-ovest. La serata sarà caratterizzata da nubi sparse, con temperature in calo e venti da nord-est.