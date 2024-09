Meteo Catania, previsioni da Giovedì 26 a Sabato 28 Settembre

Previsioni Meteo per Catania

Prendendo in considerazione le previsioni meteo per i prossimi giorni a Catania, possiamo notare che il tempo sarà generalmente stabile con un cielo sereno e poco nuvoloso. Tuttavia, è previsto un leggero cambiamento nelle condizioni atmosferiche, soprattutto durante la giornata di Venerdì, 27 Settembre 2024. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta.

Giovedì, 26 Settembre 2024

La giornata di Giovedì sarà caratterizzata dal cielo sereno e dal caldo, con temperature che oscillano tra i 22.1°C e i 28.8°C. Le prime ore del mattino saranno piuttosto fresche con una temperatura di circa 22.1°C, ma si alzerà gradualmente fino a raggiungere un massimo di 28.8°C intorno alle 11:00. L’umidità oscillerà tra il 50% e il 78%, mentre la velocità del vento sarà compresa tra 5 km/h e 14 km/h, prevalentemente proveniente da direzioni ovest e sud-ovest.

Venerdì, 27 Settembre 2024

La giornata di Venerdì vedrà un leggero cambiamento delle condizioni atmosferiche. Il cielo si presenterà sereno durante le prime ore del giorno, ma nel pomeriggio si avrà un aumento delle nubi sparse e una diminuzione delle temperature. Si prevede una temperatura massima di 30.7°C intorno a mezzogiorno, seguita da una lieve diminuzione nel pomeriggio. L’umidità varierà tra il 48% e il 71%, mentre la velocità del vento sarà moderata, con valori compresi tra 3 km/h e 14 km/h, prevalentemente proveniente da direzioni sud-ovest e est-sud-est.

Sabato, 28 Settembre 2024

Il sabato si prevede un ritorno alle condizioni di stabilità atmosferica, con un cielo sereno e poco nuvoloso per l’intera giornata. Le temperature oscilleranno tra i 22°C e i 28.6°C, mantenendo un clima gradevole. L’umidità si attesterà tra il 45% e il 78%, mentre la velocità del vento sarà debole, con valori compresi tra 0 km/h e 11 km/h, proveniente principalmente da direzioni nord-ovest ed est.

In conclusione, nonostante il leggero cambiamento previsto per Venerdì, il fine settimana si prospetta all’insegna del bel tempo a Catania, offrendo un’ottima occasione per godersi le attività all’aperto e il clima mite della città.