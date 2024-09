Meteo Genova, previsioni da Giovedì 26 a Sabato 28 Settembre

Previsioni Meteo per Genova

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Genova sono cruciali per pianificare le attività e prepararsi adeguatamente alle condizioni atmosferiche in arrivo.

**Giovedì, 26 Settembre 2024**

Durante le prime ore del mattino, ci aspettiamo un cielo coperto con un leggero aumento dell’umidità. Verso le 6:00, è prevista la comparsa di precipitazioni, seguite da piogge più intense alle 9:00 e alle 10:00. Le piogge diminuiranno gradualmente nel corso della giornata, con una leggera pioggerella alle 14:00 e 15:00. Le temperature rimarranno stabili intorno ai 21°C con venti provenienti da sud a una velocità massima di 26 km/h.

**Venerdì, 27 Settembre 2024**

Durante la notte, le piogge continueranno, ma si attenueranno verso le prime ore del mattino. Il cielo sarà nuvoloso fino a metà mattina con un calo dell’umidità. Nel pomeriggio, le nuvole si diraderanno, e avremo un cielo poco nuvoloso con temperature che oscilleranno intorno ai 22°C. Nel tardo pomeriggio e sera, è prevista la comparsa di nubi sparse con venti leggeri provenienti da sud-est. La direzione del vento variabile contribuirà a una maggiore ventilazione della città.

**Sabato, 28 Settembre 2024**

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con un leggero aumento dell’umidità. Al sorgere del sole, ci aspettiamo un’atmosfera serena con temperature intorno ai 17-18°C. Nel corso della giornata, le nubi si diraderanno, e avremo un cielo poco nuvoloso con venti deboli provenienti da diverse direzioni. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 21°C, mentre la notte sarà caratterizzata da un cielo sereno con temperature che si abbasseranno leggermente.

Queste previsioni dettagliate forniranno agli abitanti di Genova le informazioni necessarie per prepararsi adeguatamente alle variazioni meteorologiche nei prossimi giorni. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per adattare al meglio le attività all’evolversi delle condizioni climatiche.