Meteo Milano, previsioni da Giovedì 26 a Sabato 28 Settembre

Meteo Milano prossimi giorni 26 Settembre, 27 Settembre, 28 Settembre: piogge e nubi sparse seguite da sereno.

Le previsioni meteo per Milano indicano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. Giovedì 26 Settembre, sono previste copiose piogge durante la mattinata e il pomeriggio, con temperature che si manterranno intorno ai 16-17 gradi Celsius. L’umidità sarà elevata, oscillando tra il 79% e il 90%. Durante la notte, le precipitazioni diminuiranno gradualmente, ma l’umidità rimarrà alta. Il vento soffierà da direzioni variabili, con velocità comprese tra i 5 e i 15 km/h.

Venerdì 27 Settembre

La giornata di Venerdì sarà caratterizzata da condizioni meteo instabili. Durante la notte, le piogge continueranno, accompagnate da una nebbia fitta. Le temperature si manterranno intorno ai 16-17 gradi Celsius, con un’umidità che raggiungerà picchi del 100%. Nel corso della mattinata, le precipitazioni diminuiranno, lasciando spazio a un cielo nuvoloso. Nel pomeriggio, le condizioni miglioreranno, e il cielo sarà parzialmente coperto da nubi sparse. Le temperature aumenteranno fino a toccare i 22 gradi Celsius, con un’umidità che si attesterà intorno al 74-80%. Il vento sarà moderato, proveniente principalmente da est e sud-est, con una velocità media di 10-12 km/h.

Sabato 28 Settembre

Il weekend inizierà con piogge leggere durante le prime ore del giorno, seguite da un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche. Nel corso della mattinata, le nubi si diraderanno, lasciando spazio a un cielo parzialmente coperto. Le temperature si manterranno intorno ai 15-20 gradi Celsius, con un’umidità che diminuirà fino al 67-81%. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, e il sole farà la sua comparsa, portando temperature piacevoli attorno ai 20 gradi Celsius. Durante la sera, il cielo sarà sereno, e le temperature caleranno gradualmente. Il vento avrà una direzione variabile, con una velocità compresa tra i 2 e i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Milano indicano un inizio di settimana caratterizzato da piogge e nubi, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche che porterà a giornate più soleggiate. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni dettagliate per pianificare al meglio le attività all’aperto.