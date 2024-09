Meteo Napoli, previsioni da Giovedì 26 a Sabato 28 Settembre

PREVISIONI METEO NAPOLI PROSSIMI GIORNI 26 Settembre, 27 Settembre, 28 Settembre:

Il meteo a Napoli nei prossimi giorni sarà caratterizzato da variazioni significative. Analizziamo nel dettaglio le previsioni giornaliere per Giovedì, Venerdì e Sabato.

Meteo per Giovedì, 26 Settembre 2024:

La giornata di Giovedì inizierà con cielo poco nuvoloso con una temperatura di circa 17°C e un’umidità del 94%. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà poco nuvoloso con una graduale diminuzione dell’umidità e un aumento della temperatura fino a raggiungere i 24.1°C intorno alle 09:00, con una velocità media del vento di 5 km/h proveniente da sud. Nel primo pomeriggio, le nubi sparse copriranno parzialmente il cielo, mantenendo temperature intorno ai 26.6°C e un leggero aumento dell’umidità. Nel tardo pomeriggio, il cielo si manterrà poco nuvoloso con un calo delle temperature e un’umidità in aumento. In serata, le nubi sparse si diraderanno, e l’umidità diminuirà, con una temperatura intorno ai 19.3°C e un vento proveniente da est-sudest con una velocità di 5 km/h.

Meteo per Venerdì, 27 Settembre 2024:

Venerdì si preannuncia con cielo nuvoloso e temperature intorno ai 18.6°C, con un’umidità del 94%. Durante la mattinata, il cielo si manterrà nuvoloso con un leggero aumento della temperatura fino a 25.3°C e un’umidità del 69%, con venti provenienti da sud. Nel corso del pomeriggio, il cielo rimarrà nuvoloso con temperature intorno ai 27.2°C e un’umidità in aumento, accompagnato da venti provenienti da sud-ovest con una velocità di 13 km/h. In serata, le nubi sparse copriranno parzialmente il cielo, mantenendo temperature intorno ai 20.7°C e un’umidità del 91%, con venti provenienti da est-sudest.

Meteo per Sabato, 28 Settembre 2024:

Sabato si prevede con cielo coperto e temperature intorno ai 20.1°C all’inizio della giornata, con un’umidità del 93%. Durante la mattinata, il cielo si manterrà coperto con un leggero aumento della temperatura fino a 24.6°C e un’umidità in aumento, accompagnato da venti provenienti da sud-est. Nel corso del pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature intorno ai 24.3°C e un’umidità del 53%, con venti provenienti da ovest. In serata, si prevede cielo poco nuvoloso con temperature intorno ai 16.7°C e un’umidità del 78%, accompagnato da venti provenienti da est con una velocità di 5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Napoli mostrano una variazione delle condizioni atmosferiche, con temperature che oscilleranno tra i 15.7°C e i 27.6°C e un’umidità che varierà dal 48% al 96%. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e vestirsi di conseguenza per affrontare al meglio le condizioni atmosferiche mutevoli.