Meteo Parma, previsioni da Giovedì 26 a Sabato 28 Settembre

Previsioni Meteo Parma per Giovedì, 26 Settembre 2024

Per Giovedì a Parma, il mattino inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 16-18°C con umidità intorno all’80%. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà per lo più coperto con leggero aumento delle temperature fino ai 22-24°C e un’umidità che diminuirà lievemente. Il vento soffierà da est-sudest con una velocità variabile tra i 4 e i 12 km/h. Nel pomeriggio e in serata, le condizioni rimarranno stabili con cielo coperto e temperature attorno ai 20-22°C, e un’umidità che potrebbe aumentare gradualmente.

Previsioni Meteo Parma per Venerdì, 27 Settembre 2024

Venerdì si prevede un cambiamento delle condizioni atmosferiche a Parma. Durante la notte, il cielo sarà coperto con temperature intorno ai 18-22°C e un’umidità elevata. All’alba sono previste piogge leggere con temperature intorno ai 18°C e un’umidità attorno al 95%. Nel corso della mattinata, la pioggia potrebbe continuare con una diminuzione delle temperature fino ai 17-19°C e un’umidità intorno all’88%. Nel pomeriggio, le condizioni miglioreranno con cielo coperto e temperature in aumento fino ai 25-26°C e un’umidità che diminuirà gradualmente. Il vento soffierà da diverse direzioni, con una velocità variabile tra i 3 e i 15 km/h.

Previsioni Meteo Parma per Sabato, 28 Settembre 2024

Sabato le condizioni meteo a Parma saranno nuovamente stabili. Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 14-18°C e un’umidità che diminuirà gradualmente. Verso metà mattinata, il cielo rimarrà sereno con temperature in aumento fino ai 20-22°C e un’umidità che si manterrà intorno al 65-70%. Nel pomeriggio e in serata, il cielo si coprirà gradualmente, portando a temperature intorno ai 16-21°C e un’umidità che potrebbe aumentare. Il vento soffierà principalmente da nord-ovest con una velocità variabile tra i 2 e i 9 km/h.