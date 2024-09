Meteo Torino, previsioni da Giovedì 26 a Sabato 28 Settembre

Previsioni Meteo per Torino:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Torino indicano vari cambiamenti nelle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio cosa aspettarci per ciascuna giornata.

Giovedì, 26 Settembre 2024:

La giornata inizierà con cielo coperto e temperature che si manterranno intorno ai 16 gradi Celsius. Nella prima parte della mattinata sono attese precipitazioni leggere, con un aumento della velocità del vento fino a 6 km/h proveniente da nord-nordest. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nuvoloso e le temperature oscilleranno intorno ai 17 gradi Celsius, con una leggera diminuzione dell’umidità. Tuttavia, verso sera sono previste precipitazioni, con una velocità del vento che arriverà a 7 km/h proveniente da nord. Si prevedono temperature massime di 17.2°C e minime di 15.3°C, con umidità che varierà tra il 83% e il 95%.

Venerdì, 27 Settembre 2024:

Venerdì sarà caratterizzato da nebbie e nubi sparse durante le prime ore del mattino, con temperature che si aggireranno intorno ai 14 gradi Celsius. Nel corso della mattinata, il cielo si libererà gradualmente, e le condizioni meteo miglioreranno, con un aumento delle temperature fino a 22.5 gradi Celsius nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si manterrà poco nuvoloso, con una leggera brezza proveniente da nord-nordest. Le temperature massime raggiungeranno i 22.5°C e le minime si attesteranno intorno ai 13.8°C, con un’umidità che oscillerà tra il 68% e il 100%.

Sabato, 28 Settembre 2024:

La giornata di sabato sarà prevalentemente soleggiata, con temperature in aumento nel corso della giornata. Dopo un’alba serena con temperature di circa 12.8 gradi Celsius, il cielo si manterrà sereno per gran parte della giornata, con una leggera presenza di nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature massime raggiungeranno i 22.1°C e le minime si attesteranno intorno ai 13.8°C, con un’umidità che oscillerà tra il 35% e il 100%. Il vento sarà prevalentemente debole, con direzione variabile.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Torino indicano una variazione delle condizioni atmosferiche, passando da una giornata nuvolosa con piogge a un periodo di bel tempo con cieli sereni e temperature in aumento. È consigliabile tenere d’occhio le previsioni per eventuali aggiornamenti. Restate aggiornati sulle condizioni meteo e prendete le dovute precauzioni per godervi al meglio la vostra giornata.