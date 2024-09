Meteo Trento, previsioni da Giovedì 26 a Sabato 28 Settembre

Meteo Trento prossimi giorni 26 Settembre, 27 Settembre, 28 Settembre:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Trento mostrano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascun giorno.

Giovedì, 26 Settembre 2024:

La giornata inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 15-16°C. Verso mezzogiorno, la pioggia farà la sua comparsa con una diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai 16-17°C. Nel pomeriggio, le precipitazioni si intensificheranno, con temperature che si manterranno attorno ai 15-16°C. La pioggia continuerà fino a sera, accompagnata da un aumento della velocità del vento che si attesterà intorno ai 20-25 km/h provenienti da sud-sud-est. L’umidità sarà elevata, intorno all’86-96% con un cielo ancora coperto.

Le previsioni indicano, dunque, una giornata caratterizzata da precipitazioni persistenti e da un sensibile calo delle temperature nel corso della giornata.

Venerdì, 27 Settembre 2024:

La giornata inizierà con piogge intermittenti e temperature intorno ai 19-20°C. Nel corso della mattinata, le precipitazioni si attenueranno, lasciando spazio a nubi sparse e una leggera diminuzione della umidità. Nel pomeriggio, il tempo migliorerà ulteriormente con la comparsa di schiarite e temperature attorno ai 22-23°C. La serata e la notte saranno caratterizzate da condizioni meteorologiche stabili, con cielo poco nuvoloso e una leggera diminuzione della umidità. Il vento soffierà da sud-sud-est con una velocità compresa tra i 15 e i 25 km/h.

Le previsioni per venerdì indicano un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche rispetto alla giornata precedente, con la scomparsa delle precipitazioni e un graduale aumento delle temperature nel corso della giornata.

Sabato, 28 Settembre 2024:

La giornata inizierà con cielo coperto e qualche precipitazione, con temperature intorno ai 15-16°C. Nel corso della mattinata, le condizioni meteorologiche miglioreranno notevolmente, con la comparsa di schiarite e una graduale diminuzione dell’umidità. Nel pomeriggio, il tempo sarà prevalentemente soleggiato, con temperature che raggiungeranno i 19-20°C. La serata e la notte saranno caratterizzate da cielo coperto, con una leggera diminuzione delle temperature.

Le previsioni per sabato indicano un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche, con la scomparsa delle precipitazioni e il ritorno del sereno, accompagnato da un aumento delle temperature nel corso della giornata.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Trento indicano un’evoluzione significativa delle condizioni atmosferiche, con un passaggio da precipitazioni intense a condizioni di cielo parzialmente nuvoloso e sereno. È consigliabile monitorare costantemente l’evolversi delle previsioni per adattare al meglio le attività pianificate in base alle condizioni meteorologiche.