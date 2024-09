Meteo Trieste, previsioni da Giovedì 26 a Sabato 28 Settembre

Giovedì, 26 Settembre 2024

Il tempo a Trieste giovedì sarà prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 19-24°C. L’umidità sarà elevata, con valori intorno all’83-91%. Il vento soffierà da sud-est con una velocità media compresa tra 3 e 17 km/h. Non sono previste precipitazioni significative durante la giornata.

Venerdì, 27 Settembre 2024

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da cielo nuvoloso con piogge, temperature tra i 21 e i 23.5°C e umidità che oscillerà tra il 75% e l’83%. Il vento soffierà da sud-est con una velocità media di 11-19 km/h. Le precipitazioni sono attese durante la mattinata e si attenueranno nel pomeriggio, lasciando spazio a nubi sparse e a tratti poco nuvoloso.

Sabato, 28 Settembre 2024

Il sabato si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche con cielo in prevalenza poco nuvoloso e temperature che si manterranno tra i 17 e i 21.6°C. L’umidità si attesterà intorno al 47-79% e il vento soffierà da sud-est con una velocità media compresa tra 6 e 29 km/h. Durante la mattinata sono previste precipitazioni, con cielo via via più sereno nel corso del pomeriggio.

In conclusione, il fine settimana a Trieste si preannuncia variabile, con piogge previste venerdì e un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche nella giornata di sabato, culminando in un cielo sereno nel pomeriggio. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni e prepararsi di conseguenza per affrontare eventuali piogge e un calo delle temperature. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per godervi al meglio il weekend!