Violentissima grandinata su Oklahoma City: distrutte centinaia di auto e danneggiate case [IMMAGINI]

Un violento temporale si è abbattuto nella notte italiana in Oklahoma, stato del Midwest degli U.S.A., caratterizzato da una supercella di notevole intensità. Questo fenomeno atmosferico ha provocato una serie di eventi meteorologici estremi, tra cui grandine di grosse dimensioni, nubifragi e raffiche di vento violente, causando gravi danni in diverse aree dello stato.

La supercella, un particolare tipo di temporale caratterizzato dalla presenza di un mesociclone, ha raggiunto il suo apice su Oklahoma City, dove si sono verificate le maggiori devastazioni. I chicchi di grandine, che hanno raggiunto dimensioni impressionanti, anche tra i 6 e gli 8 centimetri di diametro, hanno colpito la città per diversi minuti. Le dimensioni dei chicchi sono stati tali da sfondare parabrezza di centinaia di veicoli e provocare seri danni ai tetti di molte abitazioni.

Le strade di Oklahoma City, dopo la tempesta, si presentavano come un campo di battaglia. Auto con parabrezza sfondati, tetti danneggiati e detriti ovunque hanno evidenziato la violenza del temporale. Molti residenti hanno condiviso sui social media video e immagini che documentano i momenti più intensi della grandinata e le sue devastanti conseguenze. Le immagini mostrano chicchi di grandine che, per dimensioni, superano quelle di una palla da golf, accumulati in giardini e strade, mentre i video catturano il suono assordante dei chicchi che impattano su superfici metalliche e vetri.