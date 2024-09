Meteo Cagliari, previsioni da Venerdì 27 a Domenica 29 Settembre

Venerdì, 27 Settembre 2024:

Il tempo a Cagliari per venerdì sarà caratterizzato da cieli sereni per la maggior parte della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 20-30°C. In mattinata avremo una leggera brezza proveniente da nord-nordovest con velocità intorno ai 5-10 km/h. Nel pomeriggio, il vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10-15 km/h sempre provenienti da nord-nordovest. L’umidità relativa si manterrà elevata, attestandosi intorno al 50-60% per gran parte della giornata.

Sabato, 28 Settembre 2024:

Per sabato le previsioni indicano un aumento della nuvolosità e la possibilità di precipitazioni nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori che oscilleranno tra i 16 e i 24°C. Il vento proveniente da nord-nordovest sarà abbastanza sostenuto, con velocità che potranno raggiungere i 20-25 km/h. L’umidità relativa dell’aria si manterrà intorno al 60-70% per gran parte della giornata.

Domenica, 29 Settembre 2024:

La giornata di domenica sarà caratterizzata da nuvolosità variabile e temperature in lieve aumento rispetto al giorno precedente. Le temperature oscilleranno tra i 16 e i 24°C. Il vento soffierà sempre da nord-nordovest con intensità compresa tra i 10 e i 20 km/h. L’umidità relativa dell’aria si attesterà intorno al 70-80% per gran parte della giornata.

In conclusione, il fine settimana a Cagliari si preannuncia relativamente stabile, con un aumento della nuvolosità e la possibilità di precipitazioni nella giornata di sabato. Le temperature si manterranno nella media stagionale e il vento sarà moderato. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali cambiamenti dell’andamento meteorologico.