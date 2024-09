Meteo Campobasso, previsioni da Venerdì 27 a Domenica 29 Settembre

Venerdì, 27 Settembre 2024

Il tempo per Venerdì a Campobasso si preannuncia sereno per la maggior parte della giornata. Non sono previste precipitazioni e le temperature si manterranno piuttosto stabili. La giornata inizierà con temperature intorno ai 18 gradi Celsius e un’umidità del 71%. Durante le prime ore del mattino, la temperatura si alzerà gradualmente fino a raggiungere i 24 gradi Celsius intorno alle 09:00, con una diminuzione dell’umidità al 59%. Nel corso della giornata, le condizioni atmosferiche rimarranno stabili con un cielo poco nuvoloso e una leggera brezza proveniente da ovest-sud-ovest con una velocità media intorno ai 22 km/h. Nel tardo pomeriggio, la temperatura si attesterà sui 22 gradi Celsius con un’umidità del 65%. Durante la sera, le condizioni rimarranno serene con temperature intorno ai 19 gradi Celsius e un’umidità del 78%.

Sabato, 28 Settembre 2024

Per Sabato, il cielo a Campobasso sarà prevalentemente coperto con un aumento dell’umidità. La giornata inizierà con temperature intorno ai 18 gradi Celsius e un’umidità del 85%. Durante la mattinata, le condizioni atmosferiche rimarranno stabili con un cielo coperto e una leggera brezza proveniente da sud-sud-ovest con una velocità media intorno ai 14 km/h. Nel corso della giornata, le temperature aumenteranno fino a raggiungere i 23 gradi Celsius intorno alle 12:00, con un calo dell’umidità al 54%. Nel pomeriggio, il cielo resterà coperto e le temperature si manterranno intorno ai 20 gradi Celsius con un’umidità del 51%. Durante la sera, il cielo coperto persiste con temperature intorno ai 14 gradi Celsius e un’umidità del 75%.

Domenica, 29 Settembre 2024

La giornata di Domenica a Campobasso si preannuncia variabile con la presenza di nubi sparse e possibili precipitazioni. La mattina inizierà con temperature intorno ai 11 gradi Celsius e un’umidità del 73%. Durante le prime ore del mattino, è prevista la comparsa di nubi sparse con un leggero aumento dell’umidità, seguito da un rapido cambiamento delle condizioni atmosferiche con la comparsa di piogge intorno alle 08:00, con temperature intorno ai 13 gradi Celsius e un’umidità del 81%. Nel corso della giornata, le precipitazioni si trasformeranno in nubi sparse con una diminuzione dell’umidità al 58% e temperature intorno ai 16 gradi Celsius. Durante la sera, il tempo si manterrà variabile con la presenza di nubi sparse, temperature intorno ai 11 gradi Celsius e un’umidità del 71%.

Con queste previsioni, è consigliabile tenere d’occhio l’evolversi del tempo nei prossimi giorni per poter pianificare al meglio le attività all’aperto e adattare le proprie giornate alle condizioni atmosferiche previste.