Meteo Firenze, previsioni da Venerdì 27 a Domenica 29 Settembre

Venerdì, 27 Settembre 2024

Il tempo a Firenze venerdì sarà prevalentemente coperto con precipitazioni attese verso la mattina. Le temperature varieranno tra i 22.4°C e i 25.5°C. Il vento soffierà principalmente da ovest con una velocità media di 10-15 km/h. L’umidità sarà intorno al 70-75% durante la giornata.

Sabato, 28 Settembre 2024

Sabato a Firenze si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche con un cielo che passerà da coperto a sereno nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 12°C e i 21.5°C. Il vento soffierà prevalentemente da ovest-sud-ovest con una velocità media di 15-17 km/h. L’umidità diminuirà gradualmente durante la giornata, partendo dal 76% fino a scendere intorno al 49% verso mezzogiorno.

Domenica, 29 Settembre 2024

Domenica il tempo sarà stabile e soleggiato a Firenze. Le temperature saranno comprese tra i 10.2°C e i 21.2°C. Il vento soffierà principalmente da nord-est con una velocità media di 11-18 km/h. L’umidità sarà intorno al 43-92% durante la giornata, con tendenza a diminuire verso il pomeriggio.

Queste previsioni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche nel fine settimana, con un aumento delle temperature e un cielo via via più sereno. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni locali per eventuali aggiornamenti.