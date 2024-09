Meteo Genova, previsioni da Venerdì 27 a Domenica 29 Settembre

Venerdì, 27 Settembre 2024

Il meteo per Venerdì a Genova prevede un inizio giornata all’insegna delle piogge, con temperature intorno ai 21 gradi e un’umidità elevata al 93%. Nel corso della mattinata, il cielo si presenterà coperto con nubi sparse e temperature in aumento fino ai 23 gradi. Nel primo pomeriggio, il meteo sarà caratterizzato da tempo sereno, con temperature massime di 24 gradi e venti provenienti da sud-est con una velocità di 16 km/h. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo sarà poco nuvoloso con temperature in discesa fino ai 21 gradi e una moderata umidità del 70%.

Sabato, 28 Settembre 2024

Per Sabato a Genova, è previsto un netto miglioramento delle condizioni meteo. La giornata si aprirà con cielo sereno e temperature intorno ai 19 gradi, con un’umidità del 80%. Nel corso della mattinata, il cielo resterà sereno, con un graduale aumento delle temperature fino a toccare i 22 gradi. Nel primo pomeriggio, il meteo sarà caratterizzato da cielo poco nuvoloso con temperature intorno ai 22 gradi e un’umidità in leggero aumento al 64%. Nel tardo pomeriggio e sera, è previsto un aumento della copertura nuvolosa e una diminuzione delle temperature fino a 17 gradi, con un incremento dell’umidità al 86% e la comparsa di piogge leggere.

Domenica, 29 Settembre 2024

La giornata di Domenica a Genova si aprirà con cielo sereno e temperature intorno ai 18 gradi, con un’umidità del 69%. Nel corso della mattinata, il meteo si manterrà stabile con cielo sereno e temperature in aumento fino a toccare i 19 gradi. Nel primo pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con temperature intorno ai 21 gradi e un’umidità in leggero calo al 59%. Nel tardo pomeriggio e sera, è previsto un cielo poco nuvoloso con temperature intorno ai 20 gradi e un’umidità che aumenterà al 72%.

Queste previsioni meteo offrono un quadro dettagliato delle condizioni atmosferiche a Genova per i prossimi giorni, consentendo di pianificare al meglio le attività all’aperto e l’abbigliamento adeguato in base alle temperature e alle condizioni climatiche previste.