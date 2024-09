Meteo L’Aquila, previsioni da Venerdì 27 a Domenica 29 Settembre

Venerdì, 27 Settembre 2024

Il tempo a L’Aquila inizierà con cieli sereni, con una temperatura di 16°C e un’umidità del 67% a mezzanotte. Durante le prime ore del mattino, il cielo sarà poco nuvoloso con una lieve diminuzione della temperatura fino a 15.8°C alle 5:00. Nel corso della mattinata, la nuvolosità aumenterà con un graduale aumento della temperatura fino a 22.2°C alle 9:00. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà e le temperature si manterranno intorno ai 24°C, con una leggera diminuzione verso sera. L’umidità sarà più alta durante le prime ore del mattino e diminuirà gradualmente nel corso della giornata. Il vento soffierà con una velocità media di 14 km/h proveniente da direzione Nord nelle prime ore del mattino, per poi ruotare verso Nord-Nord Ovest nel corso della giornata.

Sabato, 28 Settembre 2024

La giornata di sabato inizierà con un cielo coperto e una temperatura di 17.7°C alle prime ore del mattino. A partire dalle 3:00, è prevista la possibilità di piogge leggere con un’umidità che raggiungerà l’88%. Durante la mattinata la pioggia diminuirà, lasciando spazio a nuvole sparse e temperature intorno ai 20°C. Nel pomeriggio la nuvolosità diminuirà ulteriormente, con una temperatura massima di 21.1°C alle 11:00. Durante la sera e la notte, la nuvolosità si ridurrà ulteriormente, con temperature che scenderanno fino a 9.5°C alle 23:00. Il vento sarà prevalentemente proveniente da Nord-Nordest nelle prime ore del mattino, per poi ruotare verso Nord-Ovest nel corso della giornata.

Domenica, 29 Settembre 2024

Domenica si prospetta una giornata con cieli prevalentemente sereni. La temperatura sarà di 9.1°C alle prime ore del mattino, con un’umidità dell’89%. Durante la mattinata e il pomeriggio, il cielo rimarrà poco nuvoloso con temperature che raggiungeranno i 17.8°C alle 11:00. Nel corso del pomeriggio e della sera, le temperature diminuiranno gradualmente fino a 4.8°C alle 23:00. Il vento sarà debole e proveniente da diverse direzioni nel corso della giornata, mantenendo una velocità media compresa tra 1 e 7 km/h.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a L’Aquila indicano una variazione delle condizioni atmosferiche, con un passaggio da cieli sereni e poco nuvolosi a piogge leggere, per poi tornare a condizioni di sereno. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali cambiamenti climatici.