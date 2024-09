Meteo Padova, previsioni da Venerdì 27 a Domenica 29 Settembre

Previsioni Meteo per Padova

Il tempo a Padova nei prossimi giorni sarà caratterizzato da variazioni significative. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per Venerdì, 27 Settembre 2024, Sabato, 28 Settembre 2024 e Domenica, 29 Settembre 2024.

Venerdì, 27 Settembre 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino si prevede cielo coperto con possibilità di piogge leggere. La temperatura si manterrà intorno ai 20°C con un’umidità che oscillerà tra il 78% e l’85%. Il vento soffierà con una velocità media tra i 5 e i 10 km/h, proveniente da direzione sud-sudovest.

Man mano che il giorno avanza, il cielo si diraderà, lasciando spazio a schiarite e a un’incremento della temperatura. Verso mezzogiorno, il cielo sarà sereno con una temperatura di 27°C e un’umidità del 49%. Nel pomeriggio, la nuvolosità aumenterà leggermente e la temperatura scenderà a 25.9°C. La giornata si concluderà con un cielo poco nuvoloso e una temperatura di 16.1°C.

Sabato, 28 Settembre 2024

La giornata di Sabato inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 15-16°C, con un’umidità che si manterrà costante intorno all’86%. Durante la mattina, il cielo si manterrà sereno e le temperature aumenteranno fino a toccare i 20.8°C. Nel pomeriggio, la nuvolosità aumenterà gradualmente, accompagnata da un lieve calo delle temperature. La giornata si concluderà con un aumento della nuvolosità e l’arrivo di piogge e temporali, con una temperatura intorno ai 16°C.

Domenica, 29 Settembre 2024

La domenica inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 15°C, con un’umidità del 88%. Durante la mattinata, la nuvolosità diminuirà gradualmente, lasciando spazio a schiarite e portando la temperatura a 18.7°C. Nel primo pomeriggio, il cielo si diraderà ulteriormente, garantendo sereno e temperature intorno ai 20.2°C. Nel pomeriggio, la nuvolosità aumenterà, ma senza precipitazioni, e la temperatura si manterrà intorno ai 20.8°C. La giornata si concluderà con un cielo poco nuvoloso e una temperatura di 13.8°C.

In conclusione, il fine settimana a Padova sarà caratterizzato da variazioni significative delle condizioni meteorologiche. È consigliabile essere preparati per affrontare cambiamenti repentini, in particolare nel corso del Sabato. Restate aggiornati sulle previsioni e godetevi il weekend!