Meteo Roma, previsioni da Venerdì 27 a Domenica 29 Settembre

Venerdì, 27 Settembre 2024

Il meteo di venerdì a Roma vedrà una giornata con nubi sparse e temperature gradevoli. La minima si attesterà sui 20.3°C nelle prime ore del mattino, mentre la massima raggiungerà i 28.2°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà intorno al 85-86% durante la notte e mattina, per poi scendere al 55% nel primo pomeriggio. Il vento soffierà da sud-sud-est con una velocità media compresa tra 5 e 20 km/h.

Sabato, 28 Settembre 2024

La giornata di sabato sarà caratterizzata da un cambiamento repentino delle condizioni meteorologiche. Dopo una notte coperta con temperature intorno ai 22°C, ci si aspetta un temporale intorno all’1:00 del mattino, seguito da precipitazioni continue fino alle prime ore del giorno. Le temperature oscilleranno tra i 20.5°C e i 24.6°C. L’umidità raggiungerà il picco al 93% durante i temporali, per poi diminuire gradualmente nel corso della giornata. Il vento soffierà da sud-sud-ovest con intensità variabile tra 4 e 15 km/h.

Domenica, 29 Settembre 2024

La domenica sarà caratterizzata da un ritorno alla stabilità atmosferica, con un cielo sereno e temperature gradevoli. Durante le prime ore del mattino, le temperature oscilleranno tra i 14.5°C e i 17.1°C, per poi salire fino a toccare i 24.4°C intorno alle ore centrali della giornata. L’umidità si manterrà intorno al 34-48% per gran parte della giornata. Il vento soffierà da nord-nord-ovest con velocità comprese tra 9 e 20 km/h.

Con queste previsioni, chiunque abbia piani all’aperto per il fine settimana potrà pianificare le proprie attività di conseguenza, tenendo conto dei cambiamenti repentini previsti per sabato e delle condizioni più stabili attese per domenica.