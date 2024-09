Meteo Venezia, previsioni da Venerdì 27 a Domenica 29 Settembre

Meteo Venezia prossimi giorni 27 settembre, 28 settembre, 29 settembre: piogge e nuvolosità alternate.

Le previsioni del tempo per Venezia indicano un inizio del weekend caratterizzato da alternanza tra piogge e nuvolosità. Venerdì 27 settembre sono previste piogge durante la notte, con una diminuzione delle precipitazioni in mattinata, seguite da un cielo nuvoloso nel pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 20-27°C, con un’umidità che oscillerà tra il 51% e l’88%. Il vento soffierà con intensità tra i 4 e i 23 km/h, provenendo prevalentemente da direzione sud-ovest.

Sabato 28 settembre si prevede un inizio di giornata sereno, con cielo nuvoloso nel corso della mattinata e nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 16-21°C, con un’umidità variabile tra il 58% e il 90%. Il vento sarà moderato, con una direzione prevalente sud-ovest nelle prime ore, per poi virare verso nord-est nel corso del pomeriggio e della serata.

Domenica 29 settembre il cielo sarà prevalentemente coperto, con nubi sparse e qualche schiarita nel corso della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 13-20°C, con un’umidità che oscillerà tra il 37% e il 75%. Il vento soffierà con intensità tra i 2 e i 7 km/h, provenendo da direzione nord-est e sud-est.

In conclusione, il weekend a Venezia si prospetta con un’alternanza di condizioni meteorologiche, con piogge, nuvolosità e schiarite che si alterneranno tra venerdì e domenica. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto e per essere preparati a eventuali cambiamenti improvvisi del tempo.