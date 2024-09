Meteo Aosta, previsioni da Sabato 28 a Lunedì 30 Settembre

Sabato 28 Settembre 2024:

La giornata di Sabato sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno per gran parte della giornata ad Aosta. Le temperature saranno comprese tra 8.8°C e 18.3°C, con un picco intorno alle ore 13:00. L’umidità oscillerà tra il 41% e il 75%, mentre la velocità media del vento sarà tra i 7 e i 18 km/h provenienti prevalentemente da direzione Ovest-Sudovest. Nel corso della notte, il cielo si manterrà sereno, con temperature in leggero calo e venti che tenderanno a diminuire di intensità.

Domenica 29 Settembre 2024:

La giornata di Domenica sarà caratterizzata da una leggera copertura nuvolosa, con un aumento dell’umidità e una diminuzione delle temperature rispetto al giorno precedente ad Aosta. Le temperature oscilleranno tra 6.1°C e 16°C, con un picco intorno alle ore 15:00. L’umidità sarà compresa tra il 51% e il 75%, mentre i venti saranno prevalentemente deboli, con velocità che non supereranno i 7 km/h e provenienti da varie direzioni, in particolare Est e Nord-Nordovest. Nel corso della notte, il cielo rimarrà coperto, con temperature in lieve calo e venti deboli.

Lunedì 30 Settembre 2024:

Lunedì sarà una giornata caratterizzata da un cielo coperto e precipitazioni piovose ad Aosta. Le temperature oscilleranno tra 8.7°C e 15.7°C, con un picco intorno alle ore 14:00. L’umidità sarà compresa tra il 67% e l’89%, mentre i venti saranno moderati, con una velocità che raggiungerà i 8 km/h e provenienti prevalentemente da direzione Est. Nel corso della notte, il cielo si manterrà nuvoloso, con temperature in leggero calo e venti che tenderanno a diminuire di intensità.