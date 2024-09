Meteo Bologna, previsioni da Sabato 28 a Lunedì 30 Settembre

Sabato, 28 Settembre 2024

Il sabato si preannuncia con cieli sereni per gran parte della giornata. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e in serata sono attese nubi sparse e temporali, accompagnati da un lieve aumento dell’umidità. Le temperature oscilleranno tra i 14.6°C e i 24.1°C. Il vento soffierà prevalentemente da ovest-nord-ovest con una velocità media compresa tra i 2 e i 16 km/h.

Domenica, 29 Settembre 2024

La domenica sarà caratterizzata da un inizio nebbioso, con cieli parzialmente coperti e umidità elevata. Nel corso della mattinata, tuttavia, le condizioni meteo miglioreranno sensibilmente, regalando un pomeriggio soleggiato e sereno. Le temperature varieranno tra i 11.9°C e i 20.4°C. Il vento, proveniente prevalentemente da est-sud-est, avrà una velocità media compresa tra 2 e 11 km/h.

Lunedì, 30 Settembre 2024

La settimana si aprirà con una giornata nuvolosa, caratterizzata da una lieve umidità e temperature comprese tra 13.1°C e 19.8°C. Il vento soffierà prevalentemente da sud-sud-est con una velocità media compresa tra 1 e 3 km/h.

L’andamento previsto per i prossimi giorni a Bologna evidenzia una varietà di condizioni meteorologiche. È consigliabile tenere d’occhio le previsioni per eventuali aggiornamenti, in particolare per quanto riguarda l’arrivo di temporali previsti per sabato sera.