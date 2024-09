Meteo Catanzaro, previsioni da Sabato 28 a Lunedì 30 Settembre

Sabato, 28 Settembre 2024:

Il sabato inizierà con cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 25°C con un’umidità del 53%. Durante la mattinata il cielo sarà sereno con temperature in aumento fino a 28.7°C e venti provenienti da ovest con velocità fino a 34 km/h. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà, e la temperatura scenderà a 25.8°C con un’umidità del 72%. La sera sarà nuvolosa con temperature intorno ai 22.7°C e venti da ovest-nordovest a 26 km/h. Durante la notte, il cielo sarà coperto con temperature intorno ai 21.5°C e venti provenienti da ovest-nordovest a 22 km/h.

Domenica, 29 Settembre 2024:

La giornata di domenica si presenterà con nubi sparse e temperature attorno ai 21.1°C con un’umidità del 52%. Durante la mattinata il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature in aumento fino a 25.4°C e venti provenienti da ovest-nordovest con velocità fino a 34 km/h. Nel pomeriggio, il cielo sarà poco nuvoloso con temperature intorno ai 24.8°C e venti da ovest a 31 km/h. La sera e la notte saranno caratterizzate da un cielo nuvoloso con temperature attorno ai 15.3°C e venti provenienti da nord-nordovest a 7 km/h.

Lunedì, 30 Settembre 2024:

La settimana inizierà con una giornata di tempo stabile con cielo sereno e temperature intorno ai 14.7°C durante la notte con un’umidità del 67%. Durante la mattinata, il cielo sarà poco nuvoloso con temperature in aumento fino a 24.2°C e venti variabili. Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con temperature attorno ai 25.1°C e venti provenienti da ovest fino a 32 km/h. La sera e la notte saranno caratterizzate da un cielo sereno con temperature intorno ai 14.4°C e venti provenienti da nord-ovest a 8 km/h.

In base alle previsioni, il fine settimana a Catanzaro si prospetta variabile, con temperature in aumento durante la mattina e condizioni di sereno nelle ore centrali delle giornate. L’umidità si manterrà su valori medi, e i venti saranno prevalentemente deboli o moderati da ovest-nordovest. Speriamo che queste previsioni possano aiutarti a pianificare al meglio le tue attività per i prossimi giorni.