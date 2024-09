Meteo Modena, previsioni da Sabato 28 a Lunedì 30 Settembre

Sabato, 28 Settembre 2024

Il tempo a Modena si presenterà piuttosto variabile nella giornata di Sabato. La mattina comincerà con cieli sereni e temperature comprese tra 18 e 20 gradi. Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno, con temperature in aumento fino a toccare i 23 gradi. Tuttavia, verso sera sono previste precipitazioni, con una diminuzione delle temperature a 15 gradi e un aumento dell’umidità. Il vento soffierà da direzioni variabili, con una velocità compresa tra 5 e 15 km/h.

Domenica, 29 Settembre 2024

Domenica il tempo si presenterà instabile. La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse e temperature intorno ai 14 gradi. Nel corso della giornata, la nebbia prenderà il sopravvento con temperature in lieve diminuzione. Nel pomeriggio, il cielo si libererà dalle nubi, con temperature che si manterranno intorno ai 20 gradi. In serata, la situazione meteorologica si attenuerà, con cieli poco nuvolosi e temperature intorno ai 13-14 gradi. Il vento sarà prevalentemente da est con velocità comprese tra 0 e 11 km/h.

Lunedì, 30 Settembre 2024

Lunedì la giornata sarà caratterizzata da cieli nuvolosi con temperature in lieve calo. Al mattino, le nubi saranno sparse con temperature intorno ai 13 gradi. Nel corso della giornata, il cielo resterà coperto con temperature che si manterranno intorno ai 18 gradi. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si libererà parzialmente dalle nubi, con temperature in leggero calo e una diminuzione dell’umidità. Il vento soffierà da nord-est con una velocità compresa tra 1 e 3 km/h.

Queste sono le previsioni meteo per i prossimi giorni a Modena. È sempre consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni, in quanto il meteo potrebbe subire variazioni. Ricordate di consultare le fonti ufficiali per eventuali avvisi meteorologici. Buon fine settimana!