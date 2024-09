Meteo Palermo, previsioni da Sabato 28 a Lunedì 30 Settembre

Sabato, 28 Settembre 2024:

Il tempo a Palermo sabato sarà caratterizzato da un inizio sereno con temperature intorno ai 23 gradi e un’umidità del 75%. Durante la mattina, le nuvole inizieranno a coprire il cielo, portando a una leggera diminuzione della temperatura e un aumento dell’umidità. Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto con una temperatura massima di 27.8 gradi, seguita da un calo delle temperature durante la sera. Il vento soffierà principalmente da nord con una velocità variabile tra i 10 e i 18 km/h. L’umidità continuerà a essere elevata, oscillando intorno al 70%.

Domenica, 29 Settembre 2024:

Domenica, a Palermo, le condizioni meteorologiche saranno stabili con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 23 gradi con un’umidità che oscillerà tra il 47% e il 78%. Durante la giornata, il vento soffierà da nord-ovest con una velocità compresa tra i 10 e i 18 km/h. Nel complesso, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera presenza di nuvole sparse.

Lunedì, 30 Settembre 2024:

Lunedì il tempo a Palermo sarà caratterizzato da nuvole sparse e temperature più fresche rispetto ai giorni precedenti. Durante la mattina, le nuvole saranno presenti, ma nel corso della giornata il cielo si libererà, garantendo un cielo sereno nel pomeriggio con temperature intorno ai 23 gradi. Il vento soffierà principalmente da nord-est con velocità variabili tra i 5 e gli 11 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 50%.

In conclusione, il weekend a Palermo si prospetta con condizioni meteorologiche generalmente stabili e temperature gradevoli, ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Speriamo che queste previsioni meteorologiche possano aiutarti a pianificare al meglio le tue attività per i prossimi giorni.