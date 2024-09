Meteo Perugia, previsioni da Sabato 28 a Lunedì 30 Settembre

Sabato, 28 Settembre 2024:

Le previsioni meteo per Perugia indicano che Sabato sarà caratterizzato da piogge e nubi sparse nelle prime ore del giorno. Durante la mattina, il cielo si manterrà coperto con nubi sparse, ma verso le ore 9:00 si prevede un miglioramento con un cielo poco nuvoloso. Le temperature si attesteranno intorno ai 18-19°C, con un aumento della ventilazione da ovest a una velocità tra i 17 e i 21 km/h. Nel pomeriggio, il tempo migliorerà, con un cielo che diventerà sereno e temperature intorno ai 20°C. Durante la sera, il tempo si manterrà stabile con cielo sereno e temperature in diminuzione fino a 12-13°C.

Domenica, 29 Settembre 2024:

La giornata di Domenica si preannuncia con un cielo poco nuvoloso nelle prime ore del giorno, accompagnato da una leggera brezza proveniente da nord. Durante la mattina, il cielo si manterrà sereno e poco nuvoloso, con temperature in aumento fino a 16-17°C e venti provenienti da nord-est con una velocità tra i 16 e i 19 km/h. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà poco nuvoloso con temperature intorno ai 18-19°C, mentre durante la sera e la notte il cielo sarà sereno con temperature in diminuzione fino a 10-11°C.

Lunedì, 30 Settembre 2024:

La giornata di Lunedì inizierà con un cielo sereno e poco nuvoloso, con temperature intorno ai 8-9°C e venti leggeri provenienti da nord-est. Durante la mattina, il cielo si manterrà poco nuvoloso con temperature in aumento fino a 15-16°C e venti che varieranno la direzione da nord-est a sud-ovest. Nel pomeriggio, il cielo sarà nuovamente sereno con temperature intorno ai 18-19°C, mentre durante la sera e la notte il cielo si coprirà leggermente con temperature che si manterranno intorno ai 13-14°C.

L’articolo è stato redatto fornendo dettagliato le previsioni meteo per i prossimi giorni a Perugia, evidenziando i cambiamenti climatici che si prevedono e i dati relativi alle temperature, umidità, e direzione e velocità del vento. Speriamo che questo articolo sia di aiuto per programmare al meglio le attività all’aperto e per essere preparati alle variazioni del tempo.