Uragano Helene: bilancio si aggrava drammaticamente, gli ultimi aggiornamenti

La devastazione causata dal passaggio dell’uragano Helene, declassato a tempesta tropicale, continua a lasciare profonde cicatrici nel sud-est degli Stati Uniti. Il bilancio delle vittime è salito drammaticamente a 45, mentre oltre 3,2 milioni di persone sono rimaste senza elettricità in diversi stati a causa delle forti piogge e dei venti che hanno imperversato su queste regioni.

Stando a quanto riportato dalla CNN, almeno 19 persone, inclusi due vigili del fuoco, hanno perso la vita nella Carolina del Sud, una delle zone maggiormente colpite. La Georgia conta 15 vittime, la Florida otto, mentre due persone hanno perso la vita in North Carolina e una in Virginia. Pesanti danni e inondazioni anche in Tennessee, Virginia Occidentale, Kentucky, Ohio e Illinois Le autorità locali stanno continuando le operazioni di soccorso in condizioni estremamente difficili, con interi quartieri sommersi dall’acqua e le infrastrutture gravemente compromesse.

Oltre alla perdita di vite umane, i danni materiali sono ingenti, con numerose abitazioni distrutte e ampie zone agricole devastate. Le immagini trasmesse dai media locali mostrano scenari di strade e case allagate, alberi sradicati e linee elettriche abbattute, mentre le squadre di soccorso lavorano instancabilmente per mettere in sicurezza le aree colpite.

La Casa Bianca ha diffuso un comunicato in cui si sottolinea che il presidente Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris stanno seguendo con estrema attenzione l’evolversi della situazione. L’amministrazione Biden-Harris, come indicato dalla nota, “ha adottato misure proattive significative per sostenere la preparazione e le misure di risposta a livello statale e locale prima dell’arrivo dell’uragano Helene”. Il governo federale continua a coordinare gli sforzi con le autorità locali per garantire assistenza e aiuti alla popolazione colpita.