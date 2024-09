Previsioni meteo: vortice ciclonico in settimana, acuta fase di maltempo sull’Italia

L’Italia si appresta ad affrontare una nuova fase di maltempo dopo una brevissima parentesi più stabile. Una perturbazione di origine atlantica si avvicinerà rapidamente al nostro Paese, dando vita a un vortice ciclonico che caratterizzerà il tempo per gran parte della prossima settimana dando luogo a condizioni di spiccata instabilità. Il maltempo entrerà nel vivo soprattutto da mercoledì in poi, con fenomeni prima al nord poi in rapida estensione anche alle regioni del centro-sud. Vediamo i dettagli giorno per giorno.

Lunedì 30 settembre sarà una giornata di attesa, che presenterà ancora condizioni meteo per lo più stabili. Tuttavia, si noterà un aumento della nuvolosità nel corso della giornata, soprattutto sulle regioni settentrionali, mentre al Centro e al Sud il sole continuerà a prevalere, in un contesto abbastanza fresco e ventilato.

Martedì 1 ottobre, l’avvicinarsi della perturbazione porterà già un calo della pressione, con un progressivo aumento della nuvolosità al Nord e su parte del Centro. Le prime piogge si faranno sentire soprattutto fra pomeriggio e sera, intensificandosi in particolare su alta Toscana e settori alpini/prealpini. Il Sud rimarrà ancora in una situazione più stabile, senza assistere a fenomeni di rilievo.

Mercoledì 2 ottobre, la perturbazione interesserà principalmente il Centro-Nord, con piogge diffuse e temporali, a tratti di forte intensità, soprattutto sulla Pianura Padana centro-orientale. I fenomeni arriveranno anche sulle regioni tirreniche del Centro entro la serata. Al Sud tempo ancora stabile in attesa del peggioramento nella giornata successiva: le correnti meridionali che precederanno il fronte instabile causeranno inoltre un significativo aumento delle temperature, con valori diurni anche prossimi ai 28-29 gradi.

Il maltempo entrerà ancor più nel vivo fra giovedì 3 e venerdì 4 ottobre, quando il vortice ciclonico si sposterà verso il Centro-Sud alimentando condizioni di diffusa instabilità. Le aree ioniche e del basso Tirreno saranno particolarmente esposte a temporali intensi. La presenza di mari ancora caldi favorirà la formazione di potenti sistemi temporaleschi, che potranno svilupparsi soprattutto a ridosso delle coste, aumentando il rischio di nubifragi e forti raffiche di vento. Vi rimandiamo a ulteriori dettagli nei prossimi giorni per valutare le aree e regioni più colpite.

La fase di instabilità potrebbe protrarsi fino al weekend, con un interessamento delle regioni centro-meridionali, soprattutto nella giornata di sabato. Il Nord, invece, dovrebbe assistere a un graduale miglioramento. Tuttavia, è importante seguire gli aggiornamenti nei prossimi giorni, poiché l’evoluzione meteo potrebbe riservare ulteriori sorprese.