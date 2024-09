Meteo BARI, previsioni da Martedì 01/10 a Giovedì 03/10

Meteo Bari prossimi giorni 1 Ottobre, 2 Ottobre, 3 Ottobre: giornate variabili con precipitazioni e temperature in calo

Le previsioni meteo per la città di Bari nei prossimi giorni indicano un susseguirsi di condizioni meteorologiche variabili, con precipitazioni e temperature in calo. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Martedì, 1 Ottobre 2024

La giornata inizierà con cieli sereni e temperature comprese tra i 17°C e i 22°C. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con un aumento della nuvolosità previsto nel pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 22-23°C. Nel tardo pomeriggio e in serata sono attese nubi sparse e un graduale aumento dell’umidità. Il vento soffierà da nord-est con una velocità compresa tra i 3 e i 10 km/h. L’umidità relativa dell’aria si manterrà intorno al 60-70%.

Mercoledì, 2 Ottobre 2024

La giornata sarà caratterizzata da cieli prevalentemente coperti con un aumento delle nubi già dalla prima mattinata. Le temperature oscilleranno tra i 17°C e i 27°C, con un graduale calo nel corso della giornata. Nel pomeriggio e in serata sono previste precipitazioni continue, accompagnate da un aumento dell’umidità. Il vento sarà prevalentemente da sud con velocità variabili tra i 4 e i 16 km/h. L’umidità relativa dell’aria aumenterà fino al 85% nelle ore serali.

Giovedì, 3 Ottobre 2024

La giornata sarà caratterizzata da un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con cieli coperti e precipitazioni diffuse per gran parte della giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 24°C, ma caleranno progressivamente con l’avanzare della pioggia. Il vento soffierà da sud-ovest con intensità tra i 6 e i 12 km/h. L’umidità relativa dell’aria raggiungerà valori compresi tra l’80% e il 90%, mentre le precipitazioni saranno abbondanti e costanti per gran parte della giornata.

Queste previsioni meteo indicano un cambiamento repentino delle condizioni atmosferiche a Bari, con un inizio della settimana all’insegna della variabilità e delle precipitazioni, seguito da un calo delle temperature e un aumento dell’umidità. È consigliabile prestare attenzione ai cambiamenti del tempo e prepararsi adeguatamente per affrontare le eventuali precipitazioni e cali di temperatura.