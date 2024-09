Meteo Bologna, previsioni da Martedì 01 a Giovedì 03 Ottobre

Meteo Bologna prossimi giorni 01 Ottobre, 02 Ottobre, 03 Ottobre: piogge e nebbie in arrivo

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Bologna indicano un cambiamento nelle condizioni atmosferiche con piogge e nebbie in arrivo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Martedì, 01 Ottobre

La giornata di martedì sarà caratterizzata da cielo coperto con precipitazioni previste in diverse fasi della giornata. Dalle prime ore del mattino fino alle 6:00 potrebbero verificarsi piogge leggere, con un’umidità che raggiungerà il massimo intorno al 7:00. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà coperto con temperature comprese tra i 15.4°C e i 18.6°C. Il vento soffierà principalmente da est, con velocità tra 1 km/h e 4 km/h.

Mercoledì, 02 Ottobre

La situazione meteorologica per mercoledì prevede un netto peggioramento, con piogge persistenti e nebbie. Dalle prime ore del mattino fino alle prime ore del pomeriggio sono attese piogge intense, con un picco di umidità intorno alle 7:00. Le temperature oscilleranno tra i 15.2°C e i 19.8°C. Il vento sarà abbastanza intenso, proveniente da sud-ovest con velocità fino a 17 km/h. Nel pomeriggio e verso sera le precipitazioni si attenueranno, ma l’umidità rimarrà elevata.

Giovedì, 03 Ottobre

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da nebbie e piogge, con un leggero miglioramento nel corso della giornata. Le prime ore della mattina saranno dominate da nebbie dense e piogge deboli, con un aumento dell’umidità e temperature tra i 13.4°C e i 14.9°C. Nel corso della giornata il cielo rimarrà coperto, con piogge deboli e nebbie disperse, mentre il vento soffierà da ovest-nord-ovest con intensità variabile tra i 3 km/h e i 14 km/h.

In conclusione, si prospettano giornate instabili, con piogge e nebbie che influenzeranno le condizioni meteo a Bologna. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni e adottare le misure di precauzione necessarie per affrontare le avverse condizioni atmosferiche.