Meteo Brescia, previsioni da Martedì 01 a Giovedì 03 Ottobre

Meteo per Martedì, 01 Ottobre 2024

Per Martedì, ci aspettiamo una giornata variabile con cielo coperto e precipitazioni nel corso della giornata. Al mattino e nel pomeriggio, avremo cielo coperto con umidità variabile e temperature comprese tra i 15 e i 18 gradi. Nel tardo pomeriggio e la sera, sono previste piogge moderate con temperature che si manterranno intorno ai 16 gradi. Il vento soffierà da est e sud-est con una velocità compresa tra 1 e 6 km/h.

Meteo per Mercoledì, 02 Ottobre 2024

Mercoledì, ci aspettiamo una giornata nuvolosa con precipitazioni continue. Al mattino, le temperature si manterranno intorno ai 15 gradi con piogge leggere. Nel corso della giornata, le temperature saliranno fino a 18 gradi con cielo coperto e umidità elevata. Nel pomeriggio, sono previste nubi sparse con un lieve miglioramento delle condizioni atmosferiche. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e la sera, sono previsti temporali e piogge moderate con temperature intorno ai 15 gradi. Il vento soffierà da diverse direzioni, principalmente da sud-est, sud-ovest e nord-ovest, con una velocità variabile tra 1 e 7 km/h.

Meteo per Giovedì, 03 Ottobre 2024

Giovedì, ci aspettiamo una giornata instabile con piogge e temporali. Le temperature si manterranno intorno ai 14 gradi per gran parte della giornata. Al mattino, avremo temporali con una leggera diminuzione delle temperature. Nel corso della giornata, le piogge saranno continue con temperature comprese tra i 13 e i 15 gradi. Nel tardo pomeriggio e la sera, le piogge si manterranno costanti con temperature intorno ai 13 gradi. Il vento soffierà principalmente da ovest e nord-ovest con velocità comprese tra 2 e 5 km/h.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un’instabilità atmosferica con piogge e temporali su Brescia. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante aggiornamento per pianificare al meglio le attività all’aperto.