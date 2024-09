Meteo Catania, previsioni da Martedì 01 a Giovedì 03 Ottobre

Previsioni Meteo Catania

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Catania indicano una stabilità delle condizioni atmosferiche con cielo generalmente sereno e temperature gradevoli.

Martedì, 01 Ottobre 2024:

Durante la giornata di martedì, ci si aspetta un cielo sereno, con temperature iniziali intorno ai 20 gradi che raggiungeranno il picco di 26-27 gradi verso mezzogiorno. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 4 e i 13 km/h provenienti da direzioni variabili tra ovest e est. L’umidità si manterrà intorno al 60-75%.

Mercoledì, 02 Ottobre 2024:

La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno al mattino, con l’arrivo di nubi sparse nel corso della giornata. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 20 gradi durante la notte, per poi salire fino a toccare i 28-29 gradi verso mezzogiorno. Il vento soffierà con una certa intensità, con velocità che varieranno tra i 7 e i 23 km/h provenienti prevalentemente da ovest-sudovest. L’umidità si manterrà tra il 33% e il 77%.

Giovedì, 03 Ottobre 2024:

Giovedì il cielo si presenterà inizialmente sereno, ma nel corso della giornata si attendono nubi sparse e copertura nuvolosa. Le temperature oscilleranno tra i 22 e i 29 gradi, con un aumento dell’umidità che si manterrà tra il 41% e il 79%. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 5 e i 17 km/h provenienti principalmente da ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Catania indicano una stabilità delle condizioni atmosferiche, con cielo sereno e qualche nuvola nel corso dei prossimi giorni. Le temperature si manterranno gradevoli, mentre il vento sarà moderato. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteo.