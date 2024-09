Meteo Firenze, previsioni da Martedì 01 a Giovedì 03 Ottobre

Meteo Firenze prossimi giorni 1 Ottobre, 2 Ottobre, 3 Ottobre: previsioni dettagliate

Le previsioni del tempo per Firenze nei prossimi giorni prevedono variazioni significative nelle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per Martedì, Mercoledì e Giovedì.

Martedì, 1 Ottobre 2024

La giornata di Martedì sarà caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata, con un leggero aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Le temperature si manterranno abbastanza stabili intorno ai 15-20°C. Non sono previste precipitazioni significative, solo qualche lieve pioggia verso sera. Il vento soffierà da est/sud-est con intensità moderata, mentre l’umidità si attesterà intorno al 70-90%.

Mercoledì, 2 Ottobre 2024

La giornata di Mercoledì sarà nuovamente caratterizzata da cielo coperto con tendenza a un graduale aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Nel pomeriggio sono previste precipitazioni, con piogge intermittenti e temporali. Le temperature si manterranno intorno ai 18-21°C. Il vento sarà prevalentemente da sud-ovest con intensità variabile, mentre l’umidità sarà compresa tra il 80% e il 90%.

Giovedì, 3 Ottobre 2024

La giornata di Giovedì presenterà condizioni meteo instabili con cielo nuvoloso e possibilità di piogge frequenti nel corso della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 14-21°C. Il vento sarà prevalentemente da est/sud-est con intensità leggera-moderata, mentre l’umidità si manterrà alta, tra l’80% e il 95%. Si prevedono precipitazioni anche nel corso della giornata, con piogge intermittenti e possibili temporali nel pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per Firenze indicano un’instabilità atmosferica nei prossimi giorni, con cielo coperto e piogge intermittenti. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate e di prendere le opportune precauzioni, specialmente in caso di spostamenti o attività all’aperto.