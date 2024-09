Meteo Genova, previsioni da Martedì 01 a Giovedì 03 Ottobre

Meteo Genova prossimi giorni 1 Ottobre, 2 Ottobre, 3 Ottobre: maltempo in arrivo con piogge e temporali

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Genova indicano un cambiamento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di maltempo e precipitazioni. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Martedì, 1 Ottobre 2024

Durante la giornata di martedì, il cielo sarà prevalentemente coperto con temperature che si manterranno intorno ai 18-21°C. Nel corso della mattina e del primo pomeriggio sono attese precipitazioni, con piogge intermittenti e un aumento dell’umidità. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 4 e i 15 km/h, provenendo principalmente da direzione SE e S.

Mercoledì, 2 Ottobre 2024

Mercoledì sarà caratterizzato da un persistente maltempo con piogge continue e temporali sparsi. Le temperature si manterranno attorno ai 18-21°C. Durante la notte è prevista un’umidità elevata, mentre nel corso della giornata si avrà una diminuzione delle precipitazioni. Il vento soffierà con intensità variabile, con direzione prevalente da S e SW, con raffiche fino a 22 km/h.

Giovedì, 3 Ottobre 2024

Giovedì il maltempo lascerà gradualmente spazio a schiarite e a un cielo via via più sereno. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 17-20°C con umidità in diminuzione. Il vento soffierà con intensità moderata provenendo prevalentemente da direzione N-NW. Durante il pomeriggio e la sera sono attese condizioni meteorologiche più stabili e un cielo sereno.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Genova indicano un’iniziale fase di maltempo con piogge e temporali, seguita da un miglioramento delle condizioni atmosferiche con un graduale ritorno del sereno. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate e prendere le dovute precauzioni in caso di piogge intense e temporali.